Un francobollo speciale per il Centenario della Fiorentina. Saranno disponibili 300.015 esempi

Le parole dei protagonisti della prima celebrazione per il Centenario della Fiorentina

Sono ufficialmente partite al Viola Park le celebrazioni per il Centenario della Fiorentina. Il centro sportivo viola ha ospitato il primo annullo filatelico del francobollo commemorativo dedicato ai 100 anni del club, emesso in 300.015 esemplari e destinato alla distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, l'assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini, l'ex capitano viola Dario Dainelli, oggi ambasciatore della storia del club, e il difensore Fabiano Parisi, in rappresentanza della prima squadra.

Ad aprire gli interventi è stato Alessandro Ferrari, che ha sottolineato il significato dell'iniziativa come primo appuntamento di un ricco calendario dedicato al Centenario. "Con oggi prende il via una serie di eventi per celebrare la storia della Fiorentina e tutti coloro che, da generazioni, ne condividono i colori. La famiglia Commisso è grata per questa opportunità: significa entrare a far parte di una storia straordinaria, con l'obiettivo di darle continuità anche in futuro. Da oggi, grazie a questo francobollo, la memoria della Fiorentina sarà custodita e valorizzata ancora di più"

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha evidenziato il forte legame tra il club e il territorio:

"Questo è solo l'inizio di un percorso che coinvolgerà anche la nostra comunità. Il Centenario rappresenta un traguardo speciale. Rivolgo inoltre un pensiero a Rocco Commisso e Joe Barone, che hanno contribuito alla storia della Fiorentina. È bello vedere insieme figure del passato e del presente come Dario Dainelli e Fabiano Parisi, chiamati a trasmettere i valori viola alle nuove generazioni".

Per Letizia Perini, assessora allo Sport del Comune di Firenze, il francobollo assume un importante valore simbolico:

"Stiamo lavorando affinché i tifosi possano vivere nel migliore dei modi questo Centenario. Anche se oggi si spediscono poche lettere, avere un francobollo che racconta la storia della Fiorentina e della città di Firenze rappresenta un segno significativo".

A chiudere gli interventi istituzionali è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha espresso il proprio entusiasmo anche da tifoso:

"Vedo la volontà di costruire una grande Fiorentina. Il Viola Park resterà un punto di riferimento nella storia del club e della Toscana. Con questa emissione filatelica, la tradizione centenaria della Fiorentina assume anche un riconoscimento istituzionale".

Non è mancato il contributo dei rappresentanti del mondo viola. Dario Dainelli ha espresso il proprio orgoglio per essere stato coinvolto nella cerimonia:

"Sono felice di rappresentare oggi la storia della Fiorentina».



Dello stesso tenore le parole di Fabiano Parisi, che ha parlato a nome della squadra:

"Ringraziamo tutti per questo omaggio alla storia del club. Vedere la Fiorentina celebrata attraverso un francobollo accresce ulteriormente il nostro senso di responsabilità"

L'evento del Viola Park segna così il primo appuntamento ufficiale di un programma di iniziative che accompagnerà la Fiorentina verso il prestigioso traguardo dei cento anni di storia, celebrando uno dei simboli più rappresentativi dello sport e della città di Firenze.