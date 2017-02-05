Un eurogoal di Cuadrado ferma l'Inter. Espulso Perisic nel finale...

Cuadrado ferma Pioli e l'Inter...

È finita da qualche minuto la partita tra Juventus e Inter. Si arresta la cavalcata dei nerazzurri fermati da un eurogoal di Cuadrado (legnata di controbalzo da fuori area) al 45' del primo tempo. Espulso Perisic nel finale. In classifica dunque la Juventus allunga in testa con 54 punti mentre l'Inter rimane fermo a 42 al quinto posto mancando così il contro sorpasso alla Lazio vittoriosa nel pomeriggio. Fiorentina che dunque prima di giocare martedì contro la Roma si trova a meno 5 sia dall'Inter che dall'Atalanta, squadre che occupano rispettivamente il 5 e il 6 posto attualmente valevoli per l'Europa League.