Un calendario complesso. Corriere dello Sport: "Da sosta a sosta c'è il futuro della Fiorentina di Vanoli"

Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus, in alternanza perfetta fuori-casa, delineeranno il futuro viola

FIRENZE - Un mese scarso, sei partite: da sosta (questa) a sosta (la prossima) c’è dentro il futuro della Fiorentina targata Paolo Vanoli (bis), che intanto ha bloccato l’emorragia di sconfitte delle prime tre giornate e - cosa non scontata - con quattro punti tra Venezia e Napoli si è subito allontanata da quello zero in classifica che già spaventava. Ma il vero inizio sarà sabato 10 a Genova.

CALENDARIO. Al Viola Park si stanno preparando per questo, ben sapendo che Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus, in alternanza perfetta fuori-casa, delineeranno il futuro viola: un po’ perché il calendario ha messo in fila sei avversarie dal coefficiente di difficoltà che va da medio ad altissimo, quindi aumentano gli ostacoli da superare e se superati significherà una cosa precisa, e molto perché De Gea e compagni hanno comunque iniziato ad handicap e la parola risalita sarà per loro compagna di viaggio. Per quanto, lo stabiliranno le sei partite in questione.



AMBIZIONI. La sesta porterà la Juventus al Franchi domenica 8 novembre, conclusione di un ciclo che determinerà la classifica alla giornata numero 11 e, al secondo stop del campionato, oltre all’orizzonte si potrebbe individuare anche un possibile obiettivo finale della Fiorentina. Un buon motivo, anche senza gli otto calciatori in giro per il mondo con le rispettive Nazionali, per rifare una specie di preparazione atletica durante la lunga sosta, abbinata alle tante prove tecnico-tattiche sul campo nella ricerca dei risultati sperati. Al Viola Park ci contano.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport