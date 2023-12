Adrian Mutu è stato esonerato questo pomeriggio dal Neftchi Baku, società calcistica dell’Azerbaijan, mentre si trovava in Romania per partecipare al funerale della madre. A riportare la notizia su X è il giornalista romeno Emanuel Rosu, che scrive come nel messaggio di licenziamento il club abbia espresso anche le condoglianze per la scomparsa della mamma all’ormai ex tecnico.