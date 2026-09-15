Ultime da Pisa, Corriere dello Sport: "Non può permettersi altri passi falsi dopo la sconfitta contro l'Entella"

Brutta la batosta patita in casa dai ragazzi di Bianco dall'Entella. Il mister della compagine toscana ricorrerà ad un massiccio turnover in vista della gara con la Fiorentina.

Stasera il Pisa non può permettersi altri passi falsi dopo il tonfo, rovinoso e inatteso, di pochi giorni fa all’Arena Garibaldi con l’Entella. Beninteso, il passaggio del turno non è obbligatorio, nessuno all’ombra della Torre lo pretende, ma un’altra prestazione abulica e senza nerbo come quella di venerdì sera, significherebbe mettere una pietra tombale sul quid di fiducia da parte dei tifosi che Calabresi e compagni erano riusciti a riconquistarsi dopo le buone prestazioni d’inizio campionato. Perché sì, la differenza fra i due organici è acclarata e, dunque, al “Franchi” il Pisa può anche perdere e uscire dalla Coppa Italia, ma non sbagliare approccio alla gara.

Non importa se sugli spalti saranno in pochi (circa 300) a causa delle restrizioni imposte dalle autorità, per i pisani quello con la Fiorentina è il derby per antonomasia: perderlo male sarebbe un colpo durissimo da assorbire per tutto l’ambiente. Naturalmente, vale anche il contrario, per quanto i pronostici non siano favorevoli: passare il turno espugnando il “Franchi” equivarrebbe quasi a un colpo di spugna sul clamoroso ko con l’Entella e i relativi mugugni. Argomenti che non vanno spiegati a Bianco che alla vigilia ha preferito non rilasciare dichiarazioni e, stasera, ricorrerà a un massiccio turnover. Non solo per una questione di minutaggio. Il tonfo con l’Entella ha lasciato il segno e far bene nel derby equivale alla possibilità di scalare posizioni nelle gerarchie stabilite dall’allenatore. I vari Caracciolo, Loyola, Piccinini, Pittarello, Moreo e Rao, tutti nell’undici titolare, sono avvertiti.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

