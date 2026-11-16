Intervista Ulivieri: "Vanoli è la scelta migliore che si potesse fare. Mastantuono? Tanta roba, e non è egoista"

Renzo Ulivieri - allenatore e tifoso viola - adora Mastantuono. Ha qualità da campione e deve provare a usare anche l'altro piede

Renzo Ulivieri, ora che il campionato è fermo, le va di parlare un po’ di Fiorentina?

«Perchè, no? Certo. Però, per evitare fraintesi e andare d’accordo le devo ricordare subito una cosa...».

Addirittura. E che cosa, dunque?

«Che io sono tifoso della Fiorentina. E che quindi è facile che risponda alle sue domande molto più da tifoso che da tecnico. Insomma, spero e farà di tutto per essere obiettivo. Ma non garantisco».

Ok. Proviamoci e mettiamola così: da allenatore, questa Fiorentina ancora così... sofferente la convince?

«Guardi. Io voglio partire dall’inizio della stagione. Ovvero da quando, obiettivamente, avevo visto una squadra diciamo piuttosto, anzi molto leggerina e di conseguenza non facile da interpretare. Forse anche complicata da capire e giustificare. Dunque, proprio parlando da allenatore, le dico che era convinto che quella Fiorentina avesse bisogno di un po’ di tempo prima di poter essere giudicata. Mi ero preso e mi sono preso del tempo prima di provare a metterle sopra un timbro critico».

Lei, forse, oltre al collettivo avrebbe dato un po’ tempo in più anche all’allenatore, Grosso?

«Guardi, mi è dispiaciuto molto per lui. Io credo che Grosso fosse stata la scelta giusta per questo tipo di squadra. Poi le cose sono andate diversamente e sono state prese decisioni».

E richiamare Vanoli che mossa è stata?

«La migliore che si potesse fare, visto si era deciso di cambiare. Sono contento per Vanoli. Anche perché ripartendo con lui si è scelto di far tornare sulla panchina il tecnico che l’anno prima aveva lavorato bene, portato a casa il risultato e che aveva saputo costruire qualcosa. Paolo era una garanzia sulla quale è stato giusto tornare a puntare».

La Fiorentina di Vanoli la convince?

«La squadra gioca bene a tratti. Produce momenti di buon gioco. Momenti, appunto, quindi c’è ancora da lavorare».

Il problema maggiore?

«I numeri parlano chiaro e dicono che la Fiorentina prende troppi gol. Quindi, di sicuro c’è una grossa difficoltà nella fase difensiva. Ma ce n’è anche uno piuttosto evidente e da non sottovalutare e trascurare nell’atteggiamento del gruppo quando la Fiorentina è nella fase del non possesso palla. Tante volte l’abbiamo vista farsi un po’... schiacciare».

Azzardiamo: colpa di un gruppo troppo giovane o forse troppo votato alla spinta offensiva?

«Attenzione. Bisogna distinguere i due concetti. Primo, la Fiorentina credo sia una squadra nata principalmente con l’obiettivo di farci divertire, perché allo stadio si va per divertirsi. Io credo sia costruita e pensata con questo spirito. In passato, prendiamo, ad esempio, la storia scritta dalla Fiorentina ye-ye, ci sono state squadre realizzate solo per strappare applausi hanno poi portato a cose incredibili».

Punto numero due?

«E’ chiaro che in questo gruppo non ci sono centrocampisti con caratteristiche di incontrista e questo porta sempre a una sofferenza importante nella fase difensiva».

Sincero: la politica dei giovani le piace?

«Ma certo. Ed è nel giusto chi dice che bisogna saperli aspettare. Facendoli giocare, certo, e Vanoli vedo che sta cercando rotazioni continuate e che si riveleranno preziose per mettere minuti nelle gambe di tutti. Magari ci sono scelte che fanno storcere il naso a qualcuno, ma Vanoli fa bene a dare chance a tutti».

Il giocatore viola che l’ha colpita di più?

«Quell’argentino sulla fascia. Mastantuono. Deve aggiungere, ovviamente, qualcosa al suo gioco ma Mastantuono è tanta roba. Ha qualità da campione e lo ha già fatto vedere».

A chi lo definisce un po’ egoista che direbbe?

«Che fa semplicemente quello che deve fare un gran giocatore. Riceve palla, finta, poi taglia e la porta dentro. Dove deve aggiungere qualcosa, come dicevo prima, è nell’andare a provare a portarsi sull’altro piede, su quello... sbagliato. Ma lo farà, ricordatevelo».

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione