Ujfalusi: “Fiorentina, non sottovalutare il Plzen. Tiferò per i cechi, anche se il mio cuore è viola”

L’ex viola Tomas Ujfalusi ha parlato al portale ceco Live Sport della partita della Fiorentina contro il Viktoria Plzen: “Gli italiani possono già vedersi nel prossimo turno ma la Fiorentina deve stare attenta a non sottovalutare il Plzen come ha fatto il Galatasaray con lo Sparta Praga. Il Viktoria ha diverse assenze, ma sicuramente può ottenere almeno un pareggio. Da ceco tiferò per il Plzen, anche se il mio cuore appartiene alla Fiorentina. A Firenze ho vissuto un periodo bellissimo, la Toscana è stupenda. Da quel momento ho immaginato di potermi stabilire lì. Non posso escluderlo in futuro, se si trattasse di una collaborazione con il club. Una città piccola, ma molto bella. Sarò alla partita, l’ho concordato con la Televisione ceca per valutare. Ma non commento, così posso guardarmela. Prima della rivincita, da lunedì sarò in Italia. Cerco sempre di ritrovare i miei ex compagni di squadra, ho tanti amici lì”.

Sulla Fiorentina ha aggiunto: “Sembra una squadra da coppa. Da quando Vlahovic è partito manca un vero bomber, un killer. In attacco hanno comprato Beltran, ma è ancora giovane. Il Plzen potrebbe diventare pericoloso sui calci piazzati, perché sono molto fisici. Barak? Non è l’ideale per lui avere compiti difensivi. In attacco si è rivelato molto pericoloso, il suo ruolo perfetto è sotto punta. Può segnare e decidere le partite”.

SARRI ALLA FIORENTINA? NO, DALLA RUSSIA RIVELANO: “HA RIFIUTATO LO SPARTAK PERCHÉ ANDRÀ AL MILAN”