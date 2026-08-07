Ufficiale: Valentini passa all'Alavés a titolo definitivo: operazione da circa 3 milioni

Valentini saluta Firenze

Nicolás Valentini è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Alavés. Si conclude così l'avventura del difensore argentino con la Fiorentina, durata appena un anno e mezzo dopo il suo arrivo a parametro zero in seguito all'esperienza con il Boca Juniors.

L'operazione è stata definita a titolo definitivo per una cifra di circa 2,5-3 milioni di euro, somma che la società viola incassa senza che il centrale abbia mai disputato un solo minuto in gare ufficiali con la maglia gigliata. Valentini ha invece firmato un contratto con il club spagnolo fino al 2029

Questa la nota del Deportivo Alavés: "Il difensore centrale argentino arriva dalla Fiorentina dopo che è stato raggiunto un accordo tra i due club per il suo trasferimento. Deportivo Alavés e ACF Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Nicolás Valentini (Junín, Argentina, 6 aprile 2001), che diventa così un nuovo giocatore dell'Alavés fino al 30 giugno 2029.

Valentini è un difensore centrale mancino di 25 anni, alto 1,87 metri, cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors. Dopo aver completato il suo percorso di crescita nel club Xeneize, ha esordito in prima squadra, affermandosi gradualmente tra i migliori del calcio sudamericano. In quel periodo, ha fatto parte della squadra che ha vinto la Supercoppa argentina nel 2023 e ha raggiunto la finale di Copa Libertadores nello stesso anno.

Nel 2025 è passato alla Fiorentina, da dove è stato ceduto in prestito all'Hellas Verona per competere in Serie A e continuare ad accumulare esperienza in un campionato impegnativo come quello italiano.

Difensore centrale mancino, Valentini si distingue per la sua forza nei contrasti, la solidità difensiva, l'abilità nel gioco aereo e la personalità in campo.

Il nuovo acquisto del Deportivo Alavés, rinforzo per la difesa della squadra sia nel presente che nel futuro, è già arrivato a Vitoria-Gasteiz. Domani si unirà alla squadra per la preparazione pre-campionato e sarà sotto la guida di Quique Sánchez Flores per prepararsi all'esordio in campionato".