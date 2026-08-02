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Ufficiale: Simon Sohm passa al Venezia in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Il centrocampista svizzero lascia Firenze per vestire l'arancioneroverde

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2026 16:11
Ufficiale: Simon Sohm passa al Venezia in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni -
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Simon Sohm lascia nuovamente la Fiorentina dopo il prestito al Bologna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Di seguito il comunicato del club veneto:

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm"

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