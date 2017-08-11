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Ufficiale, dopo Amavi sfuma anche Martins Indi: il difensore si accasa allo Stoke City

Sfuma ufficialmente la pista che portava al difensore Martins Indi, di proprietà del Porto: lo Stoke City, infatti, ha comunicato pochi istanti fa di avere acquistato il cartellino del giocatore, che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 14:42
Ufficiale, dopo Amavi sfuma anche Martins Indi: il difensore si accasa allo Stoke City -
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Sfuma ufficialmente la pista che portava al difensore Martins Indi, di proprietà del Porto: lo Stoke City, infatti, ha comunicato pochi istanti fa di avere acquistato il cartellino del giocatore, che ha firmato per 5 anni. La Fiorentina dovrà dunque cercare altrove.

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