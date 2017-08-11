Ufficiale, dopo Amavi sfuma anche Martins Indi: il difensore si accasa allo Stoke City
Sfuma ufficialmente la pista che portava al difensore Martins Indi, di proprietà del Porto: lo Stoke City, infatti, ha comunicato pochi istanti fa di avere acquistato il cartellino del giocatore, che...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 14:42
Sfuma ufficialmente la pista che portava al difensore Martins Indi, di proprietà del Porto: lo Stoke City, infatti, ha comunicato pochi istanti fa di avere acquistato il cartellino del giocatore, che ha firmato per 5 anni. La Fiorentina dovrà dunque cercare altrove.