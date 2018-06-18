Ufficiale: raggiunto l'accordo con il giovane Beloko, firmerà un contratto di 5 anni
ACF Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, fa sapere di aver tesserato un nuovo giocatore. Questo il contenuto del comunicato emesso pochi minuti fa:"La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 13:34
ACF Fiorentina, attraverso il suo sito ufficiale, fa sapere di aver tesserato un nuovo giocatore. Questo il contenuto del comunicato emesso pochi minuti fa:
"La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del giovane centrocampista centrale svizzero Nicky Stephane Medja Beloko.
Beloko, nato a Ebolowa il 16 febbraio 2000, in scadenza di tesseramento dall’F.C. Sion, firmerà un contratto che lo legherà alla società viola per i prossimi 5 anni".
Fonte: violachannel.tv