Ufficiale: preso Milenkovic. Il dg del Partizan: "Una delle operazioni più importanti in 10 anni. I viola hanno speso..."

Nikola Milenkovic alla Fiorentina, l’affare adesso è ufficiale. Dopo le indiscrezioni giornalistiche sempre più insistenti, arriva anche la conferma del Partizan. E’ il direttore generale della squadr...

Nikola Milenkovic alla Fiorentina, l’affare adesso è ufficiale. Dopo le indiscrezioni giornalistiche sempre più insistenti, arriva anche la conferma del Partizan. E’ il direttore generale della squadra serba Milos Vazura a dichiararlo a Sportski Zurnal: ““L’affare è fatto, dal 1 luglio il giocatore sarà della Fiorentina. Il valore dell’affare è di 5,1 milioni ed è una delle operazioni più importanti per il Partizan degli ultimi 10 anni. La Fiorentina non era l’unica società interessata, c’era l'attenzione dell’Amburgo e non solo. Voglio complimentarmi con Nikola e la sua famiglia, si sono comportati in modo esemplare e gli auguro una fantastica carriera” ha detto Vazura, negando categoricamente che siano previste percentuali per il Partizan su una futura rivendita del giocatore: “E’ falso e su questo è stata fatta disinformazione”.