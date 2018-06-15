Ufficiale, preso il giovane 2000 attaccante esterno Montiel Rodriguez dal Mallorca
Altro arrivo in casa viola, ecco il comunicato della società viola:"La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Cristobal...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 19:08
Altro arrivo in casa viola, ecco il comunicato della società viola:
"La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Cristobal Montiel Rodriguez, attaccante esterno, dal Mallorca RCD. Montiel è nato a Palma (Isole Baleari) l’11 aprile del 2000 e ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola per i prossimi 5 anni."