Ufficiale, preso il giovane 2000 attaccante esterno Montiel Rodriguez dal Mallorca

Altro arrivo in casa viola, ecco il comunicato della società viola:"La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Cristobal...

Altro arrivo in casa viola, ecco il comunicato della società viola:

"La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Cristobal Montiel Rodriguez, attaccante esterno, dal Mallorca RCD. Montiel è nato a Palma (Isole Baleari) l’11 aprile del 2000 e ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola per i prossimi 5 anni."