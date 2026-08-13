Ufficiale, Pellegrino è un giocatore della Fiorentina. Il comunicato: "Arriva a titolo definitivo"

Mateo Pellegrino è un nuovo giocatore della Fiorentina, il comunicato della società viola

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol.