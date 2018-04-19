Ufficiale: Luiz Fernando nuovo innesto per la Primavera. Il profilo del calciatore...
ACF Fiorentina comunica che, a partire da domani, Luiz Fernando Ferreira de Souza, nato a Florianopolis l’11 luglio 1999, sarà aggregato alla Primavera viola, per un periodo di stage.A partire dalla p...
A cura di Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 10:12
ACF Fiorentina comunica che, a partire da domani, Luiz Fernando Ferreira de Souza, nato a Florianopolis l’11 luglio 1999, sarà aggregato alla Primavera viola, per un periodo di stage.
A partire dalla prossima stagione, il calciatore brasiliano con passaporto comunitario, attaccante esterno, farà parte della Rosa della Fiorentina Primavera.