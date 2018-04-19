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Ufficiale: Luiz Fernando nuovo innesto per la Primavera. Il profilo del calciatore...

ACF Fiorentina comunica che, a partire da domani, Luiz Fernando Ferreira de Souza, nato a Florianopolis l’11 luglio 1999, sarà aggregato alla Primavera viola, per un periodo di stage.A partire dalla p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 10:12
Ufficiale: Luiz Fernando nuovo innesto per la Primavera. Il profilo del calciatore... -
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ACF Fiorentina comunica che, a partire da domani, Luiz Fernando Ferreira de Souza, nato a Florianopolis l’11 luglio 1999, sarà aggregato alla Primavera viola, per un periodo di stage.

A partire dalla prossima stagione, il calciatore brasiliano con passaporto comunitario, attaccante esterno, farà parte della Rosa della Fiorentina Primavera.

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