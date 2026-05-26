UFFICIALE: la Fiorentina ha deciso di esercitare l'opzione per Lezzerini. Sarà in viola fino al 2028

Il comunicato della Fiorentina dice che: "Il contratto verrà esteso fino al 30 giugno 2028". Lezzerini continuerà ad occupare il posto di terzo portiere della rosa.

La Fiorentina ha ufficializzato l’esercizio dell’opzione di rinnovo per Luca Lezzerini, che resterà legato al club viola fino al 30 giugno 2028. Il portiere, cresciuto nel settore giovanile gigliato e rientrato a Firenze nell’estate 2025 dopo le esperienze con Avellino, Venezia e Brescia, continuerà quindi a ricoprire il ruolo di terzo portiere nella rosa a disposizione della prima squadra.

Lezzerini, classe 1995, è considerato un profilo di affidabilità ed esperienza per completare il reparto portieri guidato da David De Gea e con Oliver Christensen nel ruolo di vice, in attesa di capire cosa fare con Tommaso Martinelli. Il ritorno a Firenze di Lezzerini era stato inizialmente formalizzato con un contratto fino al 2026, con opzione di prolungamento, che ora la società ha deciso di esercitare.

In carriera ha collezionato numerose presenze tra Serie A e Serie B, soprattutto con le maglie di Avellino, Venezia e Brescia, maturando un percorso da portiere di rotazione ma con continuità soprattutto nella serie cadetta. A Firenze rappresenta una figura di profondità e sicurezza per la rosa, oltre che un elemento “di casa”, essendo cresciuto nel vivaio viola.