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Ufficiale: la Fiorentina comunica di aver ceduto Mattia Trovato a titolo temporaneo al Cosenza

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, fino al 30 giugno 2021, il giocatore Mattia Trovato al Cosenza Calcio.Vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 11:12
Ufficiale: la Fiorentina comunica di aver ceduto Mattia Trovato a titolo temporaneo al Cosenza -
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, fino al 30 giugno 2021, il giocatore Mattia Trovato al Cosenza Calcio.

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