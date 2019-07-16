Ufficiale: la Fiorentina comunica di aver ceduto Mattia Trovato a titolo temporaneo al Cosenza
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, fino al 30 giugno 2021, il giocatore Mattia Trovato al Cosenza Calcio.Vio...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 11:12
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, fino al 30 giugno 2021, il giocatore Mattia Trovato al Cosenza Calcio.
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