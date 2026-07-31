Ufficiale la candidatura dell'Artemio Franchi per ospitare Euro 2032: inviata tutta la documentazione"

Confermati gli oltre 40 mila posti a visibilità piena

È ufficiale: lo stadio Artemio Franchi di Firenze entra tra gli impianti candidati a ospitare EURO 2032. La casa della Fiorentina è infatti in corsa per essere selezionata tra i cinque stadi italiani che accoglieranno le partite della competizione europea.

Il Comune di Firenze ha completato tutti gli adempimenti richiesti dalla FIGC, inviando la documentazione necessaria entro la scadenza fissata al 31 luglio. Si compie così un ulteriore passo nel percorso di candidatura del Franchi per il Campionato Europeo UEFA 2032.

“La documentazione tecnica, amministrativa e finanziaria trasmessa comprende il progetto definitivo dello stadio Artemio Franchi, il cronoprogramma dell’intervento di riqualificazione, il progetto degli allestimenti temporanei necessari allo svolgimento della manifestazione (overlay) e la documentazione tecnica di verifica della conformità ai requisiti richiesti nell’ambito del percorso di candidatura, tra cui la capienza massima dell’impianto, confermando oltre 40mila posti a visibilità piena”.

"Il progetto degli allestimenti temporanei prevede la messa a disposizione della UEFA di una serie di strutture sportive cittadine funzionali all’organizzazione della manifestazione: i campi da calcio dell’impianto Cerreti e del Centro sportivo Davide Astori, oltre a spazi degli impianti Padovani e Grazzini (Floriagafir) e dello stadio di atletica Luigi Ridolfi. La documentazione comprende anche il piano della mobilità pubblica, con il sistema delle tramvie e del trasporto pubblico locale, e il quadro relativo alla capacità ricettiva della città. La documentazione sarà ora esaminata dalla FIGC nell’ambito del percorso di candidatura che porterà alla trasmissione degli atti alla UEFA, cui spetterà la decisione finale sulle sedi di UEFA Euro 2032".