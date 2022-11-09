Ufficiale: Ivan Gazidis lascia il milan dopo quattro stagioni: Il comunicato ufficiale del club

Ivan Gazidis ed il Milan si dicono ufficialmente addio. La separazione era nell'aria da mesi, ma adesso è anche ufficiale.

Dopo quattro stagioni, coronate dallo scudetto della scorsa, Ivan Gazidis ed il Milan si dicono ufficialmente addio. Questo il comunicato:

AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business.

Così Ivan Gazidis affida il suo saluto al sito ufficiale del Milan:

''Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita. Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato.''

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