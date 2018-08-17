Ufficiale, contratto depositato per Gabriel Bocchio. Brasiliano classe 2000
È ufficiale dunque l’acquisto di Gabriel Bocchio in prestito con diritto di riscatto. Il contratto dell’attaccante brasiliano classe 2000 è stato depositato in Lega come si apprende dal sito ufficiale...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 16:46
È ufficiale dunque l’acquisto di Gabriel Bocchio in prestito con diritto di riscatto. Il contratto dell’attaccante brasiliano classe 2000 è stato depositato in Lega come si apprende dal sito ufficiale. Il giocatore arriva dal Red Bull Brasile.