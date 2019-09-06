Ufficiale, Bojinov è un calciatore del Botev Vratsa, serie A bulgara. Rientra dall'esperienza cinese..
L'aveva annunciato negli scorsi giorni, e adesso la nuova esperienza di Valeri Bojinov è realtà: l'attaccante bulgaro classe '86, visto all'opera in Italia con le maglie di Lecce, Parma, Ternana, Vero...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 23:01
L'aveva annunciato negli scorsi giorni, e adesso la nuova esperienza di Valeri Bojinov è realtà: l'attaccante bulgaro classe '86, visto all'opera in Italia con le maglie di Lecce, Parma, Ternana, Verona, Vicenza, Fiorentina e Juventus, è ufficialmente un nuovo giocatore del Botev Vratsa. Piccola curiosità: la squadra è allenata dal suo patrigno, Sasho Angelov.
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