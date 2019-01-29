UFFICIALE, ARRIVA TONI FRUK, CLASSE 2001. CONTRATTO FINO AL 2021, I DETTAGLI
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Toni Fruk, centrocampista, dal Royal Excel Mouscron. Fruk è nato a Nasice (Cr...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2019 16:11
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Toni Fruk, centrocampista, dal Royal Excel Mouscron. Fruk è nato a Nasice (Croazia) il 9 marzo del 2001 ed ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2021