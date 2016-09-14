Uefa: Aleksander Ceferin è il nuovo presidente
Un onore e una grande responsabilità. Felice per un piccolo paese come la Slovenia
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2016 17:36
Cambio ai vertici dell'Uefa, lo sloveno Aleksander Ceferin è il successore di Michel Platini.
48 anni, di professione avvocato, Ceferin, in linea con le previsioni della vigilia, si aggiudica la presidenza con 42 voti, sostenuto anche dalla Federcalcio italiana, superando l'olandese Praag.
Le prime parole: "Un onore e una grande responsabilità. Felice per la mia famiglia e per un piccolo paese come la Slovenia".