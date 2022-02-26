Udogie segna di mano ed il Milan protesta: ma il gol di Leao è dubbio come il possibile rosso a Tomori

Tre episodi in Milan-Udinese, ma i rossoneri hanno ricevuto forse anche qualcosa di positivo?

La VAR Zone di Milan-Udinese evidenzia i tre episodi che si sono manifestati in questo match terminato per 1-1: fa discutere il pareggio realizzato dall'Udinese con la mano di Udogie, seppur ci siano altre due situazioni come: il vantaggio di Leao ed un possibile rosso a Tomori che fanno discutere.

TORREIRA IN PANCHINA CONTRO IL SASSUOLO, PRONTO AMRABAT

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