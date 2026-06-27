Udogie resta un sogno per la Fiorentina. Romano annuncia: "Nessuna possibilità di uscita"

Udogie è un punto fermo del Tottenham

Il nome di Udogie era stato accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane, ma il suo futuro non sarà a Firenze. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, non ci sarebbero infatti margini per un’operazione: il laterale resterà al Tottenham e farà parte del progetto tecnico guidato da Roberto De Zerbi.