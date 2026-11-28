Fede Viola Udine, ultima chiamata: 1.500 tifosi ancora al fianco della Fiorentina, serve una risposta

Settore ospiti esaurito e tanti viola attesi in Friuli: dopo la contestazione del Brianteo, la tifoseria sceglie ancora di esserci

A Monza l’ultima parola l’ha avuta la curva. Domani a Udine toccherà invece alla Fiorentina. Saranno circa 1.500 i viola sugli spalti, a meno di una settimana dal 3-0 del Brianteo e dalla contestazione che ha accompagnato la squadra negli spogliatoi. I 1.311 posti del settore ospiti sono esauriti e altri duecento tifosi sono attesi negli altri settori. Ci sarà lo zoccolo duro della curva, torneranno a farsi sentire i principali Viola Club del Nord Italia. Il dato di Udine viene dopo i mille di Venezia e i 1.700 di Genova, in entrambi i casi con il settore ospiti al completo, i 2.256 di Reggio Emilia e i 1.254 di Monza, di lunedì lavorativo. In mezzo, il divieto di trasferta a Roma e la scelta di disertare Milano per il caro biglietti. Chi ha comprato un biglietto per il Friuli, dopo aver visto il Brianteo, aspetta di capire che cosa abbia lasciato quella serata alla squadra.

La parola di Vanoli

Oggi in sala stampa Paolo Vanoli ha spostato l’accento dall’umiltà alla "consapevolezza". Significa guardare la classifica per quella che è, misurarsi con la realtà dei 40 punti e capire che in una partita come quella di Udine anche la gestione di un momento difficile può valere quanto una giocata. Il faccia a faccia dopo il 3-0 aveva messo sul tavolo la necessità di reagire insieme e la squadra ha accettato di farlo al Viola Park. Il ritiro è nato con questo spirito, per stare insieme, rivedere gli errori del Brianteo e preparare una partita che chiederà anzitutto alla Fiorentina di capire in fretta quando è il momento di giocare e quando invece aiutare il compagno.

La risposta del campo

La personalità che si chiede alla Fiorentina passa anche da cose che si vedono dalla curva. È dalla riprova sul campo - e dall'impressione che produrrà l'atteggiamento di squadra - che si capirà quanto il gruppo abbia fatto proprio il senso del ritiro e quanto sia disposto a calarsi nella lotta che lo aspetta. A Udine serviranno i punti, certo, ma già dal primo pallone si dovrà vedere una squadra disposta a prendersi la responsabilità di andarli a cercare. I tifosi, dopo il Brianteo, hanno scelto di esserci ancora. Ai viola spetta dare un senso al loro viaggio.

Lo riporta tuttomercatoweb.com