U21, prima chiamata per il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Zaniolo..

Per le due amichevoli in programma contro Belgio e Tunisia, il tecnico della Nazionale Italiana Under 21 Luigi Di Biagio ha convocato 25 calciatori

Per le due amichevoli in programma contro Belgio e Tunisia, il tecnico della Nazionale Italiana Under 21 Luigi Di Biagio ha convocato 25 calciatori, che si raduneranno a Bologna nella tarda serata di domenica 7 ottobre: prima chiamata in Under 21 per i ‘romanisti’ Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo, per il centrocampista della Cremonese (in prestito dalla Fiorentina) Gaetano Castrovilli e per l’attaccante della Juventus Moise Kean, mentre il difensore del Parma Alessandro Bastoni è alla sua seconda convocazione dopo essere stato costretto a lasciare il ritiro in occasione delle gare dello scorso settembre.

A scriverlo è figc.it