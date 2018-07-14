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Tuttosport, torna di moda il nome di Laxalt per la fascia sinistra

Secondo il quotidiano Tuttosport, sarebbe tornato di moda per la fascia sinistra il nome di Laxalt. Preziosi peró, chiede..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 09:31
Tuttosport, torna di moda il nome di Laxalt per la fascia sinistra -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe ripensando a Diego Laxalt, imprendibile ala del Genoa e pallino da sempre di Corvino. Su di lui la Fiorentina si era mossa in tempi non sospetti, ma ora sul ragazzo ci sono anche TorinoLazioRomaWolfsburgSchalkeValenciaGalatasarayMarsiglia e Crystal Palace. Prezosi per il ragazzo chiede 20 milioni di euro.

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