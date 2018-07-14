Tuttosport, torna di moda il nome di Laxalt per la fascia sinistra

Secondo il quotidiano Tuttosport, sarebbe tornato di moda per la fascia sinistra il nome di Laxalt. Preziosi peró, chiede..

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe ripensando a Diego Laxalt, imprendibile ala del Genoa e pallino da sempre di Corvino. Su di lui la Fiorentina si era mossa in tempi non sospetti, ma ora sul ragazzo ci sono anche Torino, Lazio, Roma, Wolfsburg, Schalke, Valencia, Galatasaray, Marsiglia e Crystal Palace. Prezosi per il ragazzo chiede 20 milioni di euro.