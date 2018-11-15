Tuttosport titola: "Pjaca è un rebus, Viola su Gabbiadini". Ma non solo, altri due nomi...
Tuttosport scrive: "Pjaca è un rebus, Viola su Gabbiadini". Il croato continua a non convincere, e rischia di dover tornare alla Juventus già a giugno. E per l'attacco della Fiorentina iniziano a spun...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2018 10:30
Tuttosport scrive: "Pjaca è un rebus, Viola su Gabbiadini". Il croato continua a non convincere, e rischia di dover tornare alla Juventus già a giugno. E per l'attacco della Fiorentina iniziano a spuntare i primi nomi: Babel, Sansone e Gabbiadini su tutti.