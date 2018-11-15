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Tuttosport titola: "Pjaca è un rebus, Viola su Gabbiadini". Ma non solo, altri due nomi...

Tuttosport scrive: "Pjaca è un rebus, Viola su Gabbiadini". Il croato continua a non convincere, e rischia di dover tornare alla Juventus già a giugno. E per l'attacco della Fiorentina iniziano a spun...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2018 10:30
Tuttosport titola: "Pjaca è un rebus, Viola su Gabbiadini". Ma non solo, altri due nomi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Tuttosport scrive: "Pjaca è un rebus, Viola su Gabbiadini". Il croato continua a non convincere, e rischia di dover tornare alla Juventus già a giugno. E per l'attacco della Fiorentina iniziano a spuntare i primi nomi: BabelSansone Gabbiadini su tutti.

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