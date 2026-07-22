Tuttosport svela: “Occhio alla Fiorentina per Pellegrino, Paratici potrebbe beffare la Juventus”

La Juventus lo ha bloccato per 25/30 milioni di euro

Chi troppo vuole, nulla stringe. Nessun vezzo retorico, ma la fotografi a nitida del rischiosissimo gioco di prestigio che sta portando avanti la Juventus per rifondare il parco attaccanti. Il primo sipario - quello che segna il giro di boa del calciomercato - dista giusto una decina di giorni. E cioè quando la Juventus salirà a bordo del charter per Hong Kong. La prima tappa di una tournée che i bianconeri, ad oggi, disputerebbero con i soli Openda, David e Milik. Meglio dunque non intestardirsi in prodezze illusionistiche alla David Copperfield e chiudere il numero nel minor tempo possibile. Al costo di posporre più avanti la “standing ovation”. Sì, perché la Juventus a furia di tenere aperti tre tavoli, tirando la corda da una parte e temporeggiando dall’altra, rischia davvero di capitolare a 360 gradi. Un tonfo che la dirigenza non può assolutamente permettersi, specie alla luce dell’infortunio di Ekhator. L’unico volto nuovo e futuribile con cui Spalletti sperava di poter iniziare lavorare. Poi il ko, rimediato nell’amichevole di Basilea - l’attaccante azzurro resterà ai box almeno per un mesetto - a spingere la dirigenza ad accelerare per consegnare nei prossimi giorni a Spalletti almeno uno dei due futuri bomber.



Il disegno “ideale” continua a vedere nell’arrivo della prima punta titolare l’urgenza più impellente. Ed è per questo che la Juventus ha deciso di mettere momentaneamente in standby la pista per Mateo Pellegrino: prima vorrebbe vederci chiaro sul fronte Vlahovic e su quello di Kolo Muani, dal momento che il Psg - stavolta - starebbe tentennando all’idea di cedere all’ultima proposta Juventina. Nello specifi co: 35 milioni “cash” più una serie di bonus e una percentuale sulla futura rivendita che farebbe gravitare l’aff are intorno ai 45 milioni. Ma i giorni passano e da Parigi non sono ancora arrivati raffronti concreti. E se è vero che i bianconeri confidano di avere comunque “prenotato” Pellegrino - gli agenti sono attesi in Italia per approvare la bozza contrattuale che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni - è altrettanto vero che nelle ultime ore la lista di pretendenti si è fatta ben più corposa. Oltre a una serie di realtà di Premier League e Liga, sull’ex velez ci sarebbe pure la Fiorentina di Fabio Paratici. Il profi lo piace e pure molto, ma per poter diventare una pista concreta, la Viola dovrà prima piazzare altrove Moise Kean e Roberto Piccoli. Nulla di “risolvibile” a stretto giro anche se - va detto - i discorsi con il Como per l’ex attaccante bianconero proseguono spediti. Carnevali, comunque, confida nell’eccellente rapporto con Federico Cherubini.



Non è un caso infatti che il Parma continui a garantire ai bianconeri una corsia esclusiva per l’argentino, a patto che si trovi una quadra nel giro dei prossimi 10 giorni. Altrimenti, è inevitabile che in assenza di sviluppi concreti i gialloblù possano inizia re a guardarsi intorno. Il Parma ha bisogno di liquidità per sbloccare i vari affari in entrata. E oltre a Suzuki - finito in orbita Aston Villa - Pellegrino risulta l’unico profi lo cedibile a cifre esose: 30 milioni. Che diventerebbero anche 25 qualora la Juventus decidesse di prelevare il ragazzo a titolo definitivo e non con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. L’unica soluzione perseguibile, qualora dovesse arrivare - appunto - Kolo Muani, dal momento che i bianconeri non possono permettersi di ingaggiare entrambe le punte a titolo definitivo. Sullo sfondo, poi, resta sempre l’opzione Sorloth, di cui la Juve avrà nuovamente modo di parlare nel corso dei prossimi colloqui con l’Alteltico per la cessione di Nico Gonzalez; oltre a quella di Jean Philippe Mateta, tornato di moda alla Continassa giusto lo scorso weekend. Lo scrive Tuttosport