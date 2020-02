Tuttosport analizza tre episodi arbitrali di Juve-Fiorentina. Secondo il quotidiano il primo si verifica nel primo tempo quando Igor blocca CR7 in area di rigore “allargando nettamente il braccio sinistro intercettando il portoghese in corsa”. Secondo il giornale era rigore netto. Il secondo episodio è quello relativo al primo calcio di rigore, nato da un tocco con la mano di Pezzella: giusto per il quotidiano assegnare il penalty. Il terzo episodio è quello di Ceccherini su Bentancur: “il difensore viola si gira e comincia a correre verso il pallone ma nel girarsi protende le braccia verso l’uruguaiano. La differenza con il fallo di Igor è che in questo caso il movimento del braccio di Ceccherini può essere interpretato come un tentativo di prendere e difendere la posizione, mentre l’intervento aveva chiaramente l’intenzione di interrompere la corsa di Ronaldo. Decisione discutibile, da cui si può legittimamente dissentire, ma che può anche starci”.