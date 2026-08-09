Tuttosport scrive: "Bologna in pressing per Piccoli. In settimana potrebbe arrivare la fumata bianca"

I rossoblù possono chiudere per 18 milioni con prestito e obbligo di riscatto. In uscita anche Fagioli, valutato 30 milioni

Il mercato degli attaccanti della Fiorentina potrebbe presto entrare nel vivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bologna avrebbe alzato il pressing per Roberto Piccoli, individuato come uno degli obiettivi principali per il reparto offensivo. L'attaccante potrebbe lasciare Firenze per trasferirsi in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva da circa 18 milioni di euro. Le sensazioni che filtrano sarebbero positive e, secondo il quotidiano, già nel corso della prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

La Fiorentina, dal canto suo, avrebbe già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma da tempo nel mirino del club viola. L'eventuale partenza di Piccoli potrebbe dunque aprire definitivamente la strada all'argentino.

Non solo attacco, però. Tra i giocatori in uscita ci sarebbe anche Nicolò Fagioli, che non sarebbe considerato incedibile dalla società. Il centrocampista potrebbe essere sacrificato per fare cassa davanti a una proposta intorno ai 30 milioni di euro. In questo senso, l'attenzione è rivolta soprattutto alla Premier League, dove ci sarebbero almeno un paio di club interessati al centrocampista della Fiorentina.