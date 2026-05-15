Tuttosport rivela: “Paratici sta tenendo viva una pista estera top secret: è un profilo internazionale”

In Italia resistono i nomi di Grosso e De Rossi ma occhio alla pista estera

Il primo nodo da sciogliere sarà il futuro di Paolo Vanoli: il tecnico viola, in scadenza il 30 giugno, incontrerà a breve la dirigenza per capire se esistano i presupposti per proseguire insieme dopo la salvezza conquistata. Nel frattempo Fabio Paratici starebbe già valutando diversi profili per l'eventuale nuova guida tecnica della Fiorentina.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione ci sarebbero Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Il primo è attualmente legato al Genoa ma potrebbe liberarsi attraverso una clausola, mentre il secondo è sotto contratto con il Sassuolo dopo l'ottima stagione in neroverde. Paratici starebbe tenendo viva anche una "pista estera top secret" un profilo internazionale sul quale al momento massimo riserbo ma che confermerebbe la volontà della Fiorentina di valutare soluzioni differenti per aprire un nuovo ciclo tecnico. Lo scrive Tuttosport.