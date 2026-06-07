Tuttosport rivela: "Gudmundsson proposto alla Juve. La Fiorentina apre, ma a Spalletti non scalda"

Fiorentina disposta ad aprire all'ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 15-18 milioni

La Juventus coltiva un grande sogno per la trequarti: Brahim Diaz. Il marocchino del Real Madrid vorrebbe giocarsi le sue carte nei nuovi Blancos di Mourinho, ma in caso di un ritorno di Nico Paz e, addirittura, di un arrivo di Olise, potrebbe valutare di sposare il progetto di Spalletti. Nel frattempo, la dirigenza bianconera ha iniziato a battere piste alternative. Tra queste c'è quella che porterebbe ad Albert Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina.

A proporre il numero 10 viola ai bianconeri sono stati gli stessi agenti dell'islandese. Un piano B che, però, non sembrerebbe scaldare particolarmente Spalletti – non per le frizioni tra i due, come dimenticare il diverbio all'Allianz di poche settimane fa, ma per questioni di status: per quella frazione di campo il tecnico sarebbe alla ricerca di un profilo di caratura superiore, con una nutrita esperienza internazionale.

Chiaro, però, che qualora la trattativa per Brahim dovesse sfumare, ci sarà da scendere a compromessi. In questo senso Gudmundsson non richiederebbe grossi esborsi, dal momento che la Fiorentina sembrerebbe disposta ad aprire all'ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva tra i 15 e i 18 milioni. Lo scrive Tuttosport.