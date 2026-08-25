Tuttosport riporta: "Il Genoa spinge forte per prendere Mandragora, su di lui c'è sempre l'Ajax"
Il giocatore viola potrebbe lasciare a breve la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2026 13:56
Parallelamente ai dialoghi per la cessione di Kean e l'innesto di Poku, la dirigenza della Fiorentina valuta alcune operazioni di contorno. Una di queste riguarda Rolando Mandragora, la cui avventura in viola potrebbe chiudersi dopo quattro stagioni. Sul mediano è forte il pressing del Genoa, guidato da De Rossi che l'ha indicato come primo obiettivo per il reparto mediano. La Fiorentina non si opporrà a un'eventuale cessione; resta tuttavia da superare la concorrenza internazionale dell'Ajax, segnalata da Tuttosport.