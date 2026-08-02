Tuttosport riporta: "Il Catanzaro punta Braschi ma la concorrenza in Serie B è folta"
Riccardo Braschi piace molto in Serie B
Il Catanzaro continua a lavorare sul mercato per completare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Il direttore sportivo Ciro Polito è impegnato nella ricerca degli ultimi rinforzi da mettere a disposizione dell'allenatore.
Tra i nomi seguiti con maggiore interesse c'è quello di Riccardo Braschi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante di proprietà della Fiorentina è uno dei principali obiettivi del club calabrese, che lo considera il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Iemmello e proseguire il suo percorso di crescita.
L'operazione, tuttavia, non si presenta semplice. Sul giovane centravanti viola, infatti, si registra anche l'interesse di diversi altri club di Serie B, pronti a inserirsi nella corsa per assicurarsene le prestazioni.