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Tuttosport riporta: "Il Catanzaro punta Braschi ma la concorrenza in Serie B è folta"

Riccardo Braschi piace molto in Serie B

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2026 16:27
Tuttosport riporta: "Il Catanzaro punta Braschi ma la concorrenza in Serie B è folta" -
Calciomercato
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Il Catanzaro continua a lavorare sul mercato per completare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Il direttore sportivo Ciro Polito è impegnato nella ricerca degli ultimi rinforzi da mettere a disposizione dell'allenatore.

Tra i nomi seguiti con maggiore interesse c'è quello di Riccardo Braschi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante di proprietà della Fiorentina è uno dei principali obiettivi del club calabrese, che lo considera il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Iemmello e proseguire il suo percorso di crescita.

L'operazione, tuttavia, non si presenta semplice. Sul giovane centravanti viola, infatti, si registra anche l'interesse di diversi altri club di Serie B, pronti a inserirsi nella corsa per assicurarsene le prestazioni.

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