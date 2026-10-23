Tuttosport: "Provedel pronto all'esordio contro la Fiorentina: Martínez verso la panchina"

Provedel verso una maglia da titolare contro la Fiorentina

L’Inter si prepara a una novità tra i pali in vista della sfida di domenica: Ivan Provedel è pronto a fare il suo esordio con la maglia nerazzurra, dopo non essere ancora mai sceso in campo con la squadra milanese. Per il portiere si avvicina la fine di un lungo periodo difficile, cominciato con l’intervento chirurgico alla spalla destra per una lesione capsulo-legamentosa e proseguito con il trasferimento estivo dalla Lazio all’Inter.Provedel ha deciso di ripartire da Milano, accettando inizialmente il ruolo di vice di Josep Martinez e rinunciando alla titolarità che aveva mantenuto in biancoceleste fino all’infortunio. Al momento, Cristian Chivu non sembra intenzionato a modificare stabilmente le gerarchie, ma nelle prossime due gare contro Fiorentina e Venezia Martinez potrebbe accomodarsi in panchina, lasciando spazio al nuovo arrivato. A riportarlo è Tuttosport nell’edizione odierna.