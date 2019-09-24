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Tuttosport: per Montella incubo Spalletti. Contro la Samp...

“Sul futuro di Vincenzo Montella aleggia l’incubo Spalletti”. Lo afferma Tuttosport: il quotidiano evidenzia come la Fiorentina sia non solo l’ultima squadra di serie A, ma anche l’unica a non aver an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 09:16
Tuttosport: per Montella incubo Spalletti. Contro la Samp... - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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“Sul futuro di Vincenzo Montella aleggia l’incubo Spalletti”. Lo afferma Tuttosport: il quotidiano evidenzia come la Fiorentina sia non solo l’ultima squadra di serie A, ma anche l’unica a non aver ancora vinto. Già decisiva, in questo senso, la gara di domani contro l’ansia Samp.

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