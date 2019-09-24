Tuttosport: per Montella incubo Spalletti. Contro la Samp...
“Sul futuro di Vincenzo Montella aleggia l’incubo Spalletti”. Lo afferma Tuttosport: il quotidiano evidenzia come la Fiorentina sia non solo l’ultima squadra di serie A, ma anche l’unica a non aver an...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 09:16
“Sul futuro di Vincenzo Montella aleggia l’incubo Spalletti”. Lo afferma Tuttosport: il quotidiano evidenzia come la Fiorentina sia non solo l’ultima squadra di serie A, ma anche l’unica a non aver ancora vinto. Già decisiva, in questo senso, la gara di domani contro l’ansia Samp.