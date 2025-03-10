Tuttosport: "Palladino rischia l'esonero? La società non sembra intenzionata a cambiare"

Quinta sconfitta nelle ultime sei per la Fiorentina

Ma adesso, con la quinta sconfitta nelle ultime sei, con le rivali per l'Europa che stanno scappando, Raffaele Palladino è a rischio? Coi recenti risultati e le altre squadre che continuano a macinare punti e la parte alta della classifica che si allontana, la domanda è inevitabile. Al momento, però, la società non sembra intenzionata a cambiare guida tecnica.

Se in passato il ds viola aveva lanciato qualche frecciata a Palladino e alle sue scelte, stavolta l’invito è alla compattezza, almeno fino alla sfida decisiva di giovedì contro il Panathinaikos, in cui la Fiorentina dovrà rimontare il 3-2 dell’andata per accedere ai quarti di Conference League. Subito dopo, ci sarà la Juventus, ultimo ostacolo prima della sosta. Una settimana che può decidere la stagione. Lo scrive Tuttosport.