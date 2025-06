Tuttosport, non solo Marusic: c’è anche Tchatchoua dell’Hellas Verona tra le idee della Fiorentina

La Fiorentina scandaglia il mercato degli esterni di destra e Tuttosport fa alcuni nomi che fanno al caso dei viola: si stanno monitorando diversi profili, fra gli altri Adam Marusic (Lazio), Davide Calabria (Milan) e Jackson Tchatchoua (Hellas Verona). Ma, sottolinea il quotidiano di Torino, la priorità è continuare con Dodo ritenendolo uno dei suoi giocatori più rappresentativi e importanti, per questo il club non intende andare al muro contro muro. Tuttavia se lui decidesse fare le valige dovrà portare un’offerta non inferiore a 25 milioni.