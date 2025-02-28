Tuttosport non ha dubbi: “Palladino non è all’ultima spiaggia. Ma la situazione resta delicata”

Passare l'esame Lecce a pieni voti è fondamentale per la Fiorentina

Passare l'esame Lecce, possibilmente a pieni voti, è fondamentale per la Fiorentina. Urge ritrovare un sorriso dopo tre rovesci in fila fornendo una prestazione convincente: non è un'ultima spiaggia, ma la situazione è certamente delicata. Pensare al 6-0 dell'andata in trasferta oggi sembra un lontano ricordo, fu un successo che consolidò classifica e morale. Da 4 mesi a questa parte è cambiato tutto. Senza Kean, Gudmundsson, Colpani e Richardson, restano in dubbio Folorunsho e Adli resta anche il dilemma modulo. In attacco Zaniolo e Beltran sono gli unici disponibili: serve spezzare il digiuno di gol segnati. E Palladino spera. Lo scrive Tuttosport.