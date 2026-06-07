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Tuttosport netto: “Paratici ha già detto a De Gea che sarà ceduto. C’è la Juve, la Fiorentina chiede 10 milioni”

Sul futuro in viola di De Gea, pesa il suo ingaggio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2026 10:44
Tuttosport netto: “Paratici ha già detto a De Gea che sarà ceduto. C’è la Juve, la Fiorentina chiede 10 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
De Gea
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La Juventus rimane attenta sulla situazione che riguarda David De Gea. Il portiere spagnolo infatti, dovrebbe lasciare la Fiorentina per via del suo ingaggio pesante. Fabio Paratici avrebbe già comunicato allo spagnolo la sua decisione di metterlo sul mercato.

Il ds viola chiede circa 10 milioni per cedere De Gea, cifra abbordabile per le casse della Juventus. Il discorso è rimandato di qualche giorni, quando i due club si incontreranno anche per parlare di altre soluzioni.

Infatti, alla Fiorentina interessa Joao Mario. Il portoghese, dopo il prestito al Bologna, è ai margini della rosa di Spalletti. Mentre nelle ultime ore, gli agenti di Albert Gudmundsson avrebbero contattato proprio i bianconeri per imbastire la sua cessione. Lo scrive Tuttosport.

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