Tuttosport netto: “Paratici ha già detto a De Gea che sarà ceduto. C’è la Juve, la Fiorentina chiede 10 milioni”
Sul futuro in viola di De Gea, pesa il suo ingaggio
La Juventus rimane attenta sulla situazione che riguarda David De Gea. Il portiere spagnolo infatti, dovrebbe lasciare la Fiorentina per via del suo ingaggio pesante. Fabio Paratici avrebbe già comunicato allo spagnolo la sua decisione di metterlo sul mercato.
Il ds viola chiede circa 10 milioni per cedere De Gea, cifra abbordabile per le casse della Juventus. Il discorso è rimandato di qualche giorni, quando i due club si incontreranno anche per parlare di altre soluzioni.
Infatti, alla Fiorentina interessa Joao Mario. Il portoghese, dopo il prestito al Bologna, è ai margini della rosa di Spalletti. Mentre nelle ultime ore, gli agenti di Albert Gudmundsson avrebbero contattato proprio i bianconeri per imbastire la sua cessione. Lo scrive Tuttosport.