Tuttosport, Milenkovic è a Firenze: oggi test medici, obiettivo esserci contro il Venezia

Corsa contro il tempo per la Fiorentina per recuperare il leader della difesa Nikola Milenkovic per la trasferta di lunedì con il Venezia. Il centrale serbo ha lasciato il ritiro della Nazionale per fare rientro già ieri sera a Firenze dove oggi effettuerà una serie di esami. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, GONZALEZ, L’OBIETTIVO È ESSERE L’ARMA LETALE DELLA FIORENTINA: VUOLE ESSERE DECISIVO ANCHE IN ATTACCO