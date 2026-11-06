Tuttosport: “Mckennie recupera per la Fiorentina, Spalletti punta sul tridente pesante”

Buone notizie dall’infermeria per la Juventus

Spalletti non ha certo l’imbarazzo della scelta, ma ha comunque la possibilità di operare dei cambi rispetto alla partita contro l’Az Alkmaar. Non in porta perché continuerà a giocare Vicario. Nella linea difensiva davanti a lui, però, dovrebbe rientrare Bremer che ha avuto l’opportunità di rifiatare in Olanda. Al suo fianco saranno chiamati agli straordinari Lucumì e Gatti, più indietro nelle gerarchie Kelly. Ci sarebbe Rugani, escluso dalla lista Uefa, ma al momento il centrale difensivo non ha mai giocato ed è difficile che questo possa cambiare contro la Fiorentina. Sugli esterni, il tecnico di Certaldo ha riscoperto un Cabal in più, protagonista in positivo della partita contro il Napoli, finita poi con i crampi. Visto il lungo periodo di inattività, non può reggere tre titolarità di fila: quindi, vista la panchina all’Afas Stadion, si ricandida a partire dal primo minuto al Franchi. Difficile che possa recuperare Celik. Il turco ha ricominciato a lavorare in campo, ma non si è ancora aggregato al gruppo e l’orizzonte più concreto per il suo rientro è quello post sosta nazionali. Sulla destra, Pierre Stachanov Kalulu, già primatista di minutaggio nella rosa della Juventus, davanti anche a Vicario.

In mezzo al campo è piuttosto scontata la presenza di Douglas Luiz a cui ieri sera è stato concesso minutaggio ridotto, anche in previsione della prossima partita di campionato. Al suo fianco le opzioni non mancano, tra Sarr, Koopmeiners e un McKennie che dovrebbe almeno rientrare nella lista dei convocati. Lo statunitense si era già allenato con il gruppo alla vigilia dell’AZ, la sua esclusione è stata a puro scopo precauzionale: insomma, non era il caso di correre dei rischi.

Sul fronte offensivo, il più fresco di tutti sarebbe Zhegrova. L’esperienza, però, insegna che il kosovaro è, al più, l’arma per cambiare la partita nel secondo tempo e non un’opzione concreta dal primo minuto. Nel gioco dei ballottaggi, Edon è quello che comincia la corsa alla prossima partita con la percentuale più bassa di possibilità di giocare titolare. Poco più sopra c’è Boga, ma anche l’ivoriano è visto più come giocatore da secondo tempo. Per questo, il terzetto Alajbegovic, Kolo Muani e Woltemade potrebbe trovare continuità da Alkmaar a Firenze. Queste le prime idee che, come al solito, andranno verificate allo Juventus Training Center, tra dati, recuperi e (pochi) allenamenti. Lo scrive Tuttosport