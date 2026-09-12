Tuttosport: "Mandragora sarebbe rimasto volentieri. Vanoli si era affidato ad occhi chiusi al centrocampista"

La riflessione sulle pagine di Tuttosport riguarda Mandragora, al quale Vanoli aveva fatto molto affidamento la scorsa stagione.

Rolando Mandragora al Torino aveva "lasciato qualcosa in sospeso". Era il 2022 quando si era interrotto il suo percorso granata a causa del mancato accordo trovato con la Juventus. E così arrivò la Fiorentina con Barone pronto a versare al centrocampista un ingaggio più alto rispetto a quello proposto dal Torino.

Mandragora sarebbe anche rimasto volentieri a Firenze, ma le idee di Paratici e le scelte di Grosso lo avevano relegato tra le riserve. In questi ultimi 4 anni Mandragora era anche diventato il capitano della Fiorentina e sempre tra i migliori in campo.

E ora a Firenze c’è di nuovo Vanoli, che si era affidato a occhi chiusi a Mandragora, nella scorsa stagione. E sempre per gli scherzi del destino non può che essere la Roma il primo avversario da affrontare in casa da granata, adesso. L’ultima presenza di Mandragora nel Toro, 4 anni fa? Il 20 maggio del 2022 a Torino, appunto contro la Roma.

Lo scrive stamattina in edicola Tuttosport.