Tuttosport: "Mandragora obiettivo numero uno del Torino, ma ad oggi il Genoa è in vantaggio"
Le ultime di Tuttosport sul futuro di Mandragora
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 15:17
L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del centrocampo del Torino. Il primo obiettivo del direttore sportivo Petrachi sarebbe Rolando Mandragora, che il dirigente granata vorrebbe riportare a Torino.
Su di lui si è mosso da tempo anche il Genoa, che al momento sarebbe in vantaggio rispetto alle altre società.