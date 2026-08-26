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Tuttosport: "Mandragora obiettivo numero uno del Torino, ma ad oggi il Genoa è in vantaggio"

Le ultime di Tuttosport sul futuro di Mandragora

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 15:17
Tuttosport: "Mandragora obiettivo numero uno del Torino, ma ad oggi il Genoa è in vantaggio" -
Calciomercato
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L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del centrocampo del Torino. Il primo obiettivo del direttore sportivo Petrachi sarebbe Rolando Mandragora, che il dirigente granata vorrebbe riportare a Torino.

Su di lui si è mosso da tempo anche il Genoa, che al momento sarebbe in vantaggio rispetto alle altre società.

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