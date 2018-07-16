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Tuttosport, manca l'accordo tra Juve e Fiorentina. La formula dell'offerta..

Fiorentina e Juventus non hanno ancora trovato un accordo per Pjaca. La Juve vuole la ricompra mentre Corvino vuole il prestito oneroso.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 10:25
Tuttosport, manca l'accordo tra Juve e Fiorentina. La formula dell'offerta.. -
Rassegna Stampa
Pjaca
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Come riporta questa mattina Tuttosport, non ci sarebbe ancora l'accordo tra Fiorentina e Juventus. I viola vorrebbero acquistare il giocatore con un prestito oneroso mentre i bianconeri vorrebbero inserire nel contratto un diritto di ricompra. L'ultimatum imposto da Corvino scade domani e da Torino fanno sapere di voler agevolare la trattativa, a patto che il DS viola si accolli il riscatto obbligatorio nel 2019. Le posizioni peró, al momento, rimangono lontane.

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