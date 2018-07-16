Tuttosport, manca l'accordo tra Juve e Fiorentina. La formula dell'offerta..

Fiorentina e Juventus non hanno ancora trovato un accordo per Pjaca. La Juve vuole la ricompra mentre Corvino vuole il prestito oneroso.

Come riporta questa mattina Tuttosport, non ci sarebbe ancora l'accordo tra Fiorentina e Juventus. I viola vorrebbero acquistare il giocatore con un prestito oneroso mentre i bianconeri vorrebbero inserire nel contratto un diritto di ricompra. L'ultimatum imposto da Corvino scade domani e da Torino fanno sapere di voler agevolare la trattativa, a patto che il DS viola si accolli il riscatto obbligatorio nel 2019. Le posizioni peró, al momento, rimangono lontane.