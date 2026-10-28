Tuttosport: "L'avventura di Joao Mario in Viola agli sgoccioli. La Juve valuta il rientro anticipato"

Il prestito di Joao Mario dovrebbe essere interrotto

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, la situazione di Joao Mario alla Fiorentina sta assumendo i contorni di un vero e proprio caso di mercato. Il terzino portoghese, 26 anni, aveva atteso per tutta l’estate pur di approdare in maglia viola, considerando Firenze l’ambiente giusto per rilanciarsi e aspettando che si concretizzasse la partenza di Dodò.

Il mancato approdo del brasiliano all’Olympiacos ha però cambiato le carte in tavola: dopo aver ritrovato la condizione migliore, il laterale è tornato a essere una pedina importante per Vanoli. Nel frattempo, la società gigliata sta lavorando per prolungargli il contratto ed evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione.



Le nuove gerarchie hanno finito per penalizzare pesantemente l’ex esterno del Bologna. Da quando Paolo Vanoli si è insediato sulla panchina viola, Joao Mario è arretrato nelle preferenze dell’allenatore, ritrovandosi alle spalle sia di Dodò sia del giovane Alex Jimenez. Per lui sono arrivate quattro panchine consecutive, intervallate soltanto da una breve apparizione di sette minuti nella sfida di San Siro contro l’Inter. Un minutaggio estremamente ridotto, che mette in discussione le prospettive del portoghese a Firenze e ha spinto la Juventus a tornare a valutare con attenzione la sua posizione.



Per evitare che il valore del giocatore possa diminuire ulteriormente, la Juventus starebbe prendendo in considerazione, in collaborazione con la Fiorentina e attraverso l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, la possibilità di interrompere anticipatamente il prestito già nella finestra invernale, con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza prevista.

A gennaio, dunque, potrebbe rendersi necessario un cambio di programma: i bianconeri valutano la possibilità di trovargli una nuova sistemazione, in Italia oppure all’estero, per consentirgli di giocare con maggiore continuità nella seconda parte del campionato.