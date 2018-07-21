TuttoSport, la Samp prova a soffiare Pjaca ai viola. Il ragazzo però vuole solo la Fiorentina...
Vi proponiamo a stralci l'articolo di TuttoSport nell'edizione odierna, dedicato alla trattativa Pjaca. Per lui c'è stato un tentativo doriano ma il giocatore vorrebbe solo la Fiorentina:La Sampdoria...
Vi proponiamo a stralci l'articolo di TuttoSport nell'edizione odierna, dedicato alla trattativa Pjaca. Per lui c'è stato un tentativo doriano ma il giocatore vorrebbe solo la Fiorentina:
La Sampdoria ha provato a infilarsi con decisione tra Marko Pjaca e la Fiorentina. Walter Sabatini, nuovo responsabile dell’area tecnica dei blu- cerchiati, ieri ha raggiunto il ds bianconero Fabio Paratici nel quartier generale milanese della Juventus. Colloquio approfondito, con tanto di disponibilità a ingaggiare a titolo definitivo il vice- campione del mondo che i bianconeri valutano 20 milioni. L’ottimismo si è raffreddato in serata, perché dopo l’incontro con la Sampdoria il ds Paratici è stato raggiunto nel solito hotel milanese dall’agente di Pjaca, Marko Naletilic, e dallo stesso fantasista
croato. Stando a quanto filtra sia da- gli ambienti bianconeri e sia da quelli blucerchiati, l’opzione Sampdoria per il momento non ha fatto scattare la scintilla nella testa di Pjaca. Lo juventino sembra avere le idee abbastanza chiare sul futuro: la Fiorentina resta la sua prima scelta anche senza l’Europa. La corte dei viola è cominciata prima del Mondiale e Pjaca è attratto dall’idea di rimettersi in gioco a Firenze dopo il brutto infortunio e i sei mesi di prestito allo Schalke 04.