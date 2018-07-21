TuttoSport, la Samp prova a soffiare Pjaca ai viola. Il ragazzo però vuole solo la Fiorentina...

Vi proponiamo a stralci l'articolo di TuttoSport nell'edizione odierna, dedicato alla trattativa Pjaca. Per lui c'è stato un tentativo doriano ma il giocatore vorrebbe solo la Fiorentina:La Sampdoria...

Vi proponiamo a stralci l'articolo di TuttoSport nell'edizione odierna, dedicato alla trattativa Pjaca. Per lui c'è stato un tentativo doriano ma il giocatore vorrebbe solo la Fiorentina:

La Sampdoria ha provato a infilarsi con decisione tra Marko Pjaca e la Fiorentina. Walter Sabatini, nuovo responsabile dell’area tecnica dei blu- cerchiati, ieri ha raggiunto il ds bianconero Fabio Paratici nel quartier generale milanese della Juventus. Colloquio approfondito, con tanto di disponibilità a ingaggiare a titolo definitivo il vice- campione del mondo che i bianconeri valutano 20 milioni. L’ottimismo si è raffreddato in serata, perché dopo l’incontro con la Sampdoria il ds Paratici è stato raggiunto nel solito hotel milanese dall’agente di Pjaca, Marko Naletilic, e dallo stesso fantasista

croato. Stando a quanto filtra sia da- gli ambienti bianconeri e sia da quelli blucerchiati, l’opzione Sampdoria per il momento non ha fatto scattare la scintilla nella testa di Pjaca. Lo juventino sembra avere le idee abbastanza chiare sul futuro: la Fiorentina resta la sua prima scelta anche senza l’Europa. La corte dei viola è cominciata prima del Mondiale e Pjaca è attratto dall’idea di rimettersi in gioco a Firenze dopo il brutto infortunio e i sei mesi di prestito allo Schalke 04.