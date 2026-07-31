Tuttosport: "La Roma punta Cacciamani per il post Angelino. Il Toro continua il pressing per Fortini"

Triangolo di mercato in Serie A: i granata chiedono 15 milioni per il 2007, i viola 10 per far partire il 2006.

Intreccio di mercato tra Roma, Torino e Fiorentina. Come riporta Tuttosport, i giallorossi, dopo aver venduto Angelino, sono alla ricerca di un esterno sinistro e hanno messo nel mirino Alessio Cacciamani.

Il giovane esterno, reduce da un'ottima stagione alla Juve Stabia, interessa al Ds della Roma Tony D'Amico, che sarebbe pronto a offrire circa 10 milioni ai granata. Cairo però, dal canto suo, chiede di più: almeno 15 milioni per lasciar partire il proprio gioiello.

Intanto il Toro si sta cautelando in caso di addio del classe 2007: continua il pressing per Fortini della Fiorentina. La viola chiede 10 milioni per il 2006, ma la sensazione è che i granata affonderanno il colpo solo una volta capito il destino del proprio talento.